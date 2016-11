Verrückte Gerüchte :  Ist Trump ein Pakistani?

Diese Geschichte entbehrt nicht einer gewissen Ironie: Donald Trump behauptete jahrelang, US-Präsident Barack Obama sei gar kein gebürtiger Amerikaner, sondern ein ausländischer Muslim. Nun machen Gerüchte die Runde, die auf gleiche Art und Weise Trump angreifen: Der Immobilien-Tycoon soll nämlich in Pakistan geboren worden sein.

Damit wäre Trumps Wahl ungültig - nur wer in den USA geboren ist, darf US-Präsident werden.

Koranschüler in Nord-Waziristan

Der pakistanische Fernsehsender Neo News berichtet, dass Trump nicht etwa in New York geboren wurde, sondern als Dawood Ibrahim Khan im Shawal-Tal in Nord-Waziristan zur Welt gekommen sei. Der kleine Dawood soll dort seine Kindheit verbracht und eine Koranschule besucht haben. Als seine Eltern bei einem Autounfall ums Leben gekommen seien, habe ein britischer Armeeoffizier den Buben adoptiert.

Der Bericht ist nicht neu: Neo News strahlte ihn bereits im Oktober aus. Doch auch als neu gewählter US-Präsident ist Trump in Pakistan wegen seiner muslimfeindlichen Aussagen alles andere als beliebt.

Trump liebt Pakistan

Ob ernst gemeint oder nicht: Die Tonalität des Berichts in der Sprache Urdu ist nicht satirisch. Der Fernsehsender nannte pakistanische Verwandte und will sogar eine Geburtsurkunde von Dawood Trump gefunden haben.

Dauer-Twitterer Trump kommentiert die Verschwörungstheorie nicht. Vor Jahren sagte Trump jedoch in einem Video: «Ich liebe Pakistan. Ich. Liebe. Pakistan.» Ob das ein Zeichen einer Vorahnung ist? (pma)