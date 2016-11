Suche nach vermisster Joggerin: Polizei spricht von Mord

Tagelang war die 27-jährige Carolin G.* vermisst. Gestern fanden die Ermittler in der Nähe des süddeutschen Dorfes Endingen die Leiche einer jungen Frau (BLICK berichtete).

Mittlerweile ist klar: Bei der Toten handelt es sich um die vermisste G. Sie wurde Opfer eines Gewaltverbrechens, wie die Polizei heute Mittag an einer Pressekonferenz mitteilte. Laut Staatsanwaltschaft sei die junge Frau vor ihrem Tod zudem sexuell missbraucht worden.

Nach dem Täter wird nun mit Hochdruck gesucht. Eine mögliche Spur gibt es bereits: Zweimal in den vergangenen Monaten wurde in der Nähe des Tatorts ein weisser BMW in der Gegend gesehen. Der Fahrer soll dabei mehrere Passanten angesprochen haben. Diese Person sei bekannt, heisst es aus den Ermittlerkreisen.

Möglicherweise geht im Raum Freiburg ein Serien-Täter um. Erst vor rund einem Monat war wenige Kilometer von Endingen entfernt eine 19-jährige Studentin vergewaltigt und getötet worden. Der Täter konnte bisher nicht gefasst werden. Die Polizei prüft jetzt eine Verbindung, schreibt «Bild.de».

Carolin G. war im Ort sehr beliebt gewesen. Sie und ihr Mann Boris (29) hätten sich im Sport- und Karnevalsverein engagiert. Sie war am vergangenen Sonntagnachmittag zum Joggen aufgebrochen und wollte nach einer Stunde wieder zurück sein – seitdem wurde G. vermisst. (cat)

* Name der Redaktion bekannt