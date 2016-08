In Österreich gehen zwei Araberinnen auf einen Bankangestellten los

Das österreichische Zell am See im Bundesland Salzburg wird von Arabern geradezu überschwemmt. In den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl der Gäste aus dem arabischen Raum um mehrere hundert Prozent gestiegen. Sie machen heute fast einen Drittel der Touristen aus.

Viele Geschäfte locken ihre Kundschaft mit Schildern auf Arabisch an. Verhüllte Frauen gehören zum Strassenbild. Schon wird das knapp 10'000 Einwohner zählende Städtchen ein Vorort von Dubai genannt.

Der Zusammenprall zweier Kulturen führt immer wieder zu Konflikten. Diese Woche drehten eine arabische Mutter (48) und ihre Tochter (20) in einer Bank durch. Offenbar gerieten sie in Rage, weil eine Bankangestellte von ihnen für mehrere Banküberweisungen einen Ausweis forderte.

Als die beiden Kundinnen die Angestellte wüst beschimpften, alarmierte diese die Polizei. Doch auch die Polizisten mussten in Deckung gehen: Die junge Araberin biss einem Beamten in den Finger, trat ihn gegen das Schienbein und spuckte ihn an. Auch die Mutter mischte kräftig mit, spuckte um sich und warf einen Stein in die Filiale.

Der Polizei gelang es schliesslich, die rabiaten Araberinnen festzunehmen. Sie wurden erst wieder frei gelassen, nachdem sie eine Kaution hinterlassen hatten. Sie wurden angezeigt.

Auch sonst kommt es in Zell am See immer wieder zu Zwischenfällen mit Ausrastern. Zum Beispiel, wenn Araber gestoppt werden, wenn sie sich im Auto nicht angurten oder zu viele Personen mitführen.

Die Österreicher bekunden etliche Probleme, die Araber an die lokalen Gesetze zu gewöhnen. Vor zwei Jahren wurde ein Knigge «Where Cultures Meet» lanciert mit Hinweisen wie: bitte angurten, bitte Kindersitz mitführen, bitte nicht im Hotelzimmer kochen, bitte nicht über Preise verhandeln, bitte keine Burkas tragen.

Diese Info-Blätter mussten aber wegen internationaler Kritik zurückgezogen werden. Den Österreichern wurde «Tourismus-Apartheid» vorgeworfen. (gf)