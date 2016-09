Verletzte Lehrerin und Kinder :  Schiesserei an Grundschule in South Carolina

Tragödie an einer Grundschule in Townville, South Carolina. Mindestens eine Lehrerin sowie zwei Kinder wurden verletzt, wie die Polizei dem Sender CNN bestätigt.

Fernsehbilder zeigten ein massives Polizeiaufgebot an der Schule. Ein naher Highway wurde geschlossen. Auch ein Rettungshelikopter war im Einsatz. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

Sogenannte Shootings, Zwischenfälle mit Schusswaffen, sind in den USA an der Tagesordnung, an Grundschulen aber sehr selten. In schrecklicher Erinnerung ist die Tat an der Sandy-Hook-Grundschule in Newtown aus dem Dezember 2012, bei der 20 Kinder erschossen wurden.

Etwa 300 Kinder besuchen die Townville Elementary School, die Altersgruppen reichen vom Kindergarten bis zur sechsten Klasse. (sda/gru)