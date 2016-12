Verfassungsreform in Italien :  Nein-Lager gewinnt – Renzi tritt zurück

«Das Nein hat gewonnen», sagte Renzi heute kurz nach Mitternacht in Rom. «Ich habe verloren. Der Weg meiner Regierung ist zu Ende.» Gleichzeitig kündigte er seinen Rücktritt an. Er übernehme ausserdem die volle Verantwortung für die Niederlage bei dem Referendum über die von ihm angestrebte Verfassungsreform, sagte Renzi.

Knapp 60 Prozent der Wähler entschieden sich am Sonntag in einem Referendum gegen die Reform. Etwa 40 Prozent stimmten dafür.

Am Sonntagabend um 23 Uhr hatten die Wahllokale geschlossen, danach begann die Auszählung der Stimmen. Überraschend viele der insgesamt 47 Millionen Stimmberechtigten hatten an der Volksabstimmung teilgenommen: Die Wahlbeteiligung lag damit dem Innenministerium zufolge bei fast 70 Prozent, was sehr hoch ist für Abstimmungen in Italien.

Turbulenzen an den Finanzmärkten?

Nach Renzis Rücktritt werden Turbulenzen an den Finanzmärkten und in der Eurozone erwartet. Auch wird befürchtet, dass populistische Parteien wie die Fünf-Sterne-Protestbewegung und die ausländerfeindliche Lega Nord Aufwind bekommen. Renzi selbst hatte sich von einem Ja Rückenwind für Veränderungen in Europa erhofft.

Tatsache ist, dass der Euro kurz vor Mitternacht im frühen asiatischen Handel in Reaktion auf die ersten Prognosen zur Abstimmung in Italien unter die Marke von 1,06 Dollar gerutscht ist. Der Schweizer Franken hat zum Euro zugelegt.

Ziel: Keine häufigen Regierungswechsel mehr

Kern der Verfassungsreform war die Abschaffung der Gleichberechtigung beider Kammern: So war vorgesehen, den Senat von derzeit 315 auf 100 Mitglieder zu verkleinern. Er hätte so ausserdem der Regierung nicht mehr das Misstrauen aussprechen können und nur noch über eine begrenzte Anzahl von Gesetzen befinden dürfen. Ziel der Reform war es zudem, die häufigen Regierungswechsel in Italien und die langwierigen Prozesse im Gesetzgebungsverfahren zu beenden.

Zusätzlich war vorgesehen, dass die Regionen eine Reihe von Kompetenzen an Rom abgeben, etwa um Infrastrukturprojekte zu beschleunigen. Die 110 Provinzen als Verwaltungseinheit zwischen Regionen und Gemeinden hätten damit abgeschafft werden sollen. (SDA/stj)