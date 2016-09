Venezuela Kräftemessen in Venezuela: Opposition und Chavisten demonstrieren

Caracas – Hunderttausende Menschen haben am Donnerstag in Venezuela für eine zügige Volksabstimmung gegen den sozialistischen Staatschef Nicólas Maduro demonstriert. Bei der «Einnahme von Caracas» blockierten sie am Donnerstag wichtige Strassen der Hauptstadt.