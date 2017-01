Vatikan Papst bekräftigt Null-Toleranz-Linie gegen Pädophilie

Vatikanstadt – Papst Franziskus hat die Null-Toleranz-Linie der katholischen Kirche bei Kindesmissbrauch bekräftigt. «Lasst uns den Mut finden, alle notwendigen Massnahmen zu treffen», schrieb der Papst in einem Brief an die Bischöfe, der am Montag vom Vatikan veröffentlicht wurde.