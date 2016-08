Vater erkennt Sohn auf IS-Killer-Video :  «Das ist mein Kind»

Es ist ein Bild des Grauens. Ein Junge steht hinter einem syrischen Gefangenen und zielt mit der Waffe auf dessen Kopf. Kurz darauf ist der Mann tot, erschossen von einem 11-Jährigen.

#Syrie l'#EI diffuse une vidéo montrant l'exécution de 5 prisonniers par 5 enfants à #Raqqa dont un enfant anglais https://t.co/70PMSPDHad — Fouad (@Lysandres) 2013-07-22 14:22:09.0

Der Junge soll aus Großbritannien kommen und einmal JoJo geheissen haben. Das sagt sein Vater gegenüber der «Daily Mail». Er will seinen Sohn im Video erkannt haben. «Das ist mein Kind», sagt der Vater, der aus Sicherheitsgründen anonym bleiben will. Die Mutter von JoJo soll Sally Jones (47) sein. Eine der meist gesuchtesten Terroristinnen der Welt.

Jojo kam 2004 zur Welt. Da trennten sich die Eltern. Seine Mutter soll danach einen radikalen Islamisten geheiratet haben. Sie änderte den Namen ihres Sohnes in Hamza. Danach hätten sich die drei in Syrien dem IS angeschlossen.

Der Vater ist schockiert: «Er war brilliant, ein ganz normaler Junge - er sammelte immer Käfer, ging in den Park. Es ist furchtbar. Er ist einer Gehirnwäsche unterzogen worden.»

In dem Propaganda-Video des IS wird der britische Junge Abu Abdullah al-Britani genannt. Dieser Name wird oft für Terroristen aus Grossbritanniern benutzt. Auf dem Video sind noch weitere Kinder zu sehen. Diese sollen aus Ägypten, Kurdistan, Tunesien und Uzbekistan kommen.