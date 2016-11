Donald Trumps Frauen: Zwei Models und eine Ex-Miss zierten seinen Arm

Trump heiratete nie eine Frau , die älter war als 35. Nummer eins Ivana Zelnikova, blond, Ex-Model, Ex-Mitglied der tschechischen Olympia-Skimannschaft, hatte 1977 Premiere. Beide waren 31.

Der Selfmademan und seine Eroberung waren das Glitzerpaar der 80er, «Dallas» hoch drei – auch wenn die New Yorker Society angesichts Ivanas Hang zu kitschigen Fummeln angewidert war. Die Tschechin hielt sich nach aussen hin brav zurück, brüllte aber intern das Personal an. Als Vizepräsidentin der Holding-Gesellschaft Trump Organization und Chefin des New Yorker Plaza Hotels war sie eine anspruchslose Co-Kapitalistin: Gatte Donald zahlte ihr einen symbolischen Dollar pro Jahr, versprach aber, ihr jedes Kleid zu kaufen, das sie wollte.

Die Zusage, im Ehevertrag im Fall der Scheidung 20 Millionen Dollar zu zahlen – ein Prozent vom Wert seines Imperiums –, rang er sich erst ab, als alle Freunde wussten, wie viele Gespielinnen er nebenher hatte. Bei der wüsten Scheidung knöpfte Ivana dem Geizkragen 1990 immerhin Geld und Immobilien im Wert von über 50 Millionen Dollar ab.

Vorzeige-Popo Nummer zwei freute sich – Ex-Schönheitskönigin und Schauspielerin Marla Maples, die von der Klatsch­presse als «Goldgräberin» qualifiziert wurde. Während Silvester­ferien im Promi-Ort Aspen (USA) hatte sie Ivana mitgeteilt, dass sie deren Gatten liebe.

Bei der Hochzeit 1993 war Miss Maples 30. Sie hielt zu ihm, als er fast pleiteging, aber ansonsten den Mund. Sie lebte im goldenen Käfig. Mal präsentierte der Gatte sie mit einem teuren Dia­mantring, mal liess er wissen, dass er die spätere First Lady Frankreichs beglücke, Carla Bruni. Die Scheidung fand 1999 statt, Maples behauptet, sie habe ihn verlassen.

Da hatte ihr Melanija Knavs aber schon den Rang abgelaufen, mit Trump seit 2005 verheiratet. Ihr Vater war Autohändler, ihre Mutter arbeitete in einer Kleiderfabrik in einem slowenischen Kaff. Sie modelte schon als Kind und wurde 17-jährig entdeckt. Das Architekturstudium an der Uni Ljubljana brach sie ab, um die Cover von «Vogue» bis «Sports Illus­trated» zu zieren.

Sie wird First Lady, die Ex-Gattinnen knabbern immerhin nicht am Hungertuch. Ivana baute ein Beauty-Unternehmen auf, schrieb drei Bestseller und heiratete zweimal. Maples machte bei «Dancing with the Stars» mit und wurde Co-Host bei der ABC-Morgen-Talkshow «The View».