US-Wahl*** Donald Trump: So sähen die ersten 100 Tage unter ihm aus

Bei 86 Prozent sehen die Statistiker die Chancen von Hillary Clinton (69), heute zur Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt zu werden. Damit stehen die Chancen von Donald Trump bei 14 Prozent. Was weit mehr ist als null.

Ein Trump-Sieg? Eine Sensation, klar. Was aber wäre, wenn sie einträte?

Börsen-Crash

Gewinnt Trump heute, sacken morgen weltweit die Börsen ab. Der US-Dollar bräche ein, vor allem aber der mexikanische Peso. Der Franken würde zur globalen Fluchtwährung.

http://video.blick.ch/NubesPlayer/index.html?cID=51&aID=52&pID=75159&autostart=false&themeColor=d6081c&embed=1&configUrl=http://f.blick.ch/resources/BLICK_20161102/ver1-0/js/xtendxIframeStats.js?adtechWebPrerollID=3522736&adtechWebPostrollID=5898049&includePath=/news/ausland/uswahlen/&language=de&quality=40&hideHD=true&progressiveDownload=true&amf=0&useNative=false&sendEvents=true>MID=GTM-PMZ3CX nächstes Video in 5 Sekunden abbrechen share share share «Ich habe Angst um unser Land!»

Bis am 20. Januar ein Kabinett zu bilden und Minister zu bestellen, fiele Trump wohl schwer. Abgesehen von New Yorks Ex-Bürgermeister Rudy Giuliani (72) und New Jerseys Gouverneur Chris Christie (54) fehlen ihm Personen mit Regierungserfahrung. Erfahrene Republikaner haben ihm bislang die kalte Schulter gezeigt.

Ratlose Experten

Zwar arbeiten für Trump Experten, die ein Regierungsprogramm ausarbeiten. Diese aber tappen seit Monaten im Dunkeln, sie bekommen Trump nur selten zu sehen. Stattdessen ist aus ihrem Umfeld zu hören, versuchen sie aufgrund von Trumps Reden zu erahnen, was er genau will. Kein einfaches Unterfangen, denn Trump widerspricht sich dauernd.

Kopf stünde der Verwaltungsapparat in Washington. Seit acht Jahren sind die Spitzenpositionen besetzt durch Vertraute von Barack Obama (54). Clinton würde einige übernehmen. Für Trump aber wollen sie nicht arbeiten.

Freude in Slowenien

Seine grösste Herausforderung wäre demnach, frei werdende Ämter zu besetzen.

Die Zunft der Diplomaten in Washington wäre in Aufruhr. Zwar fänden sich die Westeuropäer rasch mit ihm ab. Aber die Lateinamerikaner und die Osteuropäer hätten grösste Mühe. Sie fürchten eine Achse Trump-Putin.

Ein Botschafter würde bei einem Trump-Sieg feiern: Bozo Cerar (67), Gesandter von Slowenien in Washington. Seit Monaten hofft er, mit Melania Trump (46) erstmals eine gebürtige Slowenin im Weissen Haus zu wissen.

Ziemlich sicher würde Trump nach Moskau reisen und sich mit Russlands Präsident Wladimir Putin (64) treffen. Was die Börsen ein weiteres Mal zum Abstürzen brächte.

Mehrheit im Kongress

Gewinnt Trump, haben die Republikaner ziemlich sicher eine Mehrheit im Kongress. Sind ihm die republikanischen Parlamentarier treu, kann er zwei Jahre lang machen, wie es ihm beliebt. So würde er den freien Sitz im Obersten Gerichtshof mit einem Ultrakonservativen besetzen.

Und begänne rasch damit, elf Millionen illegale Immigranten aus dem Land zu schaffen. Um 1,6 Billionen Dollar würde die US-Wirtschaft schrumpfen, ein Prozess, der 20 Jahre dauern würde, wie der konservative Think-Tank American Action Forum ausgerechnet hat.

Teure Kühlschränke

Zölle auf chinesische und mexikanische Konsumgüter würde Trump sofort erhöhen. Die Preise für Fernseher, Autos und Kühlschränke schnellten in den USA in die Höhe. Was zu Protestwellen im ganzen Land führen würde.

Ebenso schnell würde Trump die Steuern kürzen. Dem Staat entfielen 25 Prozent seiner jetzigen Einnahmen, er käme zum Stillstand. Zumal die USA nicht unendlich Schulden machen dürfen. Hingegen schlössen Postämter und Nationalparks, die Armee schrumpfte und Sozialleistungen sänken.

Loch in der Staatskasse

Trump hofft, dass die Wirtschaft dank der Steuersenkungen wieder wächst. Das, so der Think-Tank American Action Forum, würde aber mindestens zehn Jahre dauern.

Und weil Trump Obamacare abschaffen würde, stünden 40 Millionen Amerikaner wieder ohne Krankenkasse da.

Was aber, wenn Trump zwar Präsident wird, aber keine Mehrheit im Senat erhält? Dann passiert in vier Jahren genau – nichts.

Dann dürften die Demokraten alle irrsinnigen Ideen von Trump ablehnen. Dann bleibt Trump etwas: Er kann jedes Jahr vor Thanksgiving einen Truthahn begnadigen.

Blick.ch berichtet rund um die Uhr live: Verfolgen Sie die Wahl im Live-Ticker zur US-Wahl.