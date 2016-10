Weitere Frauen werfen Trump sexuelle Belästigung vor :  «Er küsste mich sehr aggressiv und berührte meine Brüste»

Paul Ryan konzentrierte sich vollkommen auf Fortschritte im Rennen um Sitze im Senat und im Abgeordnetenhaus. Zum Präsidentschaftswahlkampf machte er keinen Aussagen.

Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses hatte am Montag erklärt, er werde Trump nicht mehr unterstützen. Zuvor war ein Video aufgetaucht, in dem obszöne Äusserungen Trumps zu hören sind. In der Zwischenzeit gingen zahlreiche Frauen an die Öffentlichkeit, die angeben, Trump habe sie sexuell belästigt. Erst gestern erhob eine weitere Frau schwere Vorwürfe.

Weitere Frauen melden sich zu Wort

Summer Servos, eine Teilnehmerin an Trumps Fernsehshow «The Apprentice», erklärte, er habe sie mit sexuellen Absichten in einen Bungalow gelockt - sie habe ihn nur mit Mühe von sich fernhalten können, er habe sie gegen ihren Willen auf den Mund geküsst.

«Er fasste mich an die Schulter, küsste mich sehr aggressiv und berührte meine Brüste», sagte Servos an einer Pressekonferenz. Trump habe versucht, sie ins Schlafzimmer zu führen. Sie wehrte sämtliche Annäherungsversuche ab.

«Wer sonst hat solche Brauen?»

Und in der «Washington Post» berichtet die heute 46-jährige Kristin Anderson von einer unangenehmen Begegnung mit Trump in den 90er-Jahren. Demnach habe Anderson sich an einem beliebten Ausgehort in Manhattan mit Bekannten unterhalten, als ihr jemand eine Hand unter den Rock schob.

Sie habe die Berührung abgewehrt und sei von ihrem Platz aufgesprungen. Sie habe sich umgedreht und Trump als ihren Belästiger identifizieren können. «Er hat einen unverwechselbaren Look - die Haare und die Augenbrauen. Wer sonst hat solche Brauen?», sagte sie der Zeitung.

Donald Trump bestreitet dies vehement. «Das ist alles frei erfunden», sagte er gestern an einer Wahlkundgebung im umkämpften Bundesstaat North Carolina. Die Vorwürfe seien Teil einer Verschwörung gegen ihn. «Es ist ein einzige, grosse, hässliche Lüge.» (sda/gru)