Vorschlaghammer-Einsatz am «Walk of Fame» :  Trumps Hollywood-Stern zerstört!

Die Wahlchancen von Donald Trump schwinden. Nahezu jeden Tag werden neue Enthüllungen präsentiert, die dem Kandidaten der Republikanern schwer schaden. Die Wut der Mächtigen auf den Troll-Kandidaten ist gross, langsam zeigen auch einfache Bürger ihren Hass auf Trump.

Auf dem Walk of Fame in Hollywood, Los Angeles, hat am frühen Mittwochmorgen ein Mann einen schweren Anschlag auf Trumps Stern ausgeübt. Der Täter war als Bauarbeiter verkleidet. Die Tatwaffe: Ein Vorschlaghammer und eine Spitzhacke!

Bei der Tat, über die das Promi-Magazin «Deadline» berichtete, wurde Trumps Stern an der Adresse 6801 Hollywood Boulevard völlig zertrümmert. In den sozialen Medien verbreiteten sich im Verlauf des Tages Bilder vom zerstörten Stern. (pma)