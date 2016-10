Vor dem letzten TV-Duell :  Trump fordert Drogentest für Hillary Clinton

Die Luft ist dünn geworden für den US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump (70). Nach den jüngsten Sexismus-Vorwürfen sind die Umfragewerte des Republikaners im Keller und seine demokratische Widersacherin Hillary Clinton (68) mittlerweile klare Favoritin auf den Posten im Weissen Haus. Greift Trump deshalb schon zum Notfall-Plan?

Der neuste Vorwurf an die Adresse von Clinton lässt zumindest darauf schliessen. Wie die «Washington Post» schreibt, deutete Trump an einer Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat New Hampshire nämlich an, dass seine Konkurrentin während des letzten TV-Duells am vergangenen Sonntag unter Drogen gestanden habe!

Drogentest vor Debatte

Doch damit nicht genug: Auftritt forderte Trump auch gleich, dass sich die beiden Kandidaten vor dem nächsten Fernsehduell einem Test unterziehen. Er selbst wäre jedenfalls bereit zu diesem Schritt.

«Ich weiss nicht, was mit ihr vorgeht», sagte Trump. Am Anfang der Debatte sei Clinton «total aufgedreht» und am Ende dann völlig erledigt gewesen. Sie habe es kaum noch zu ihrem Auto geschafft. «Warum machen wir nicht einen Drogentest?»

Viel Zeit bleibt Donald Trump jedenfalls nicht mehr, um bei den US-Bürgern zu punkten. Gewählt wird am 8. November. Davor findet am Mittwochabend (Ortszeit) in Las Vegas die letzte TV-Debatte statt. (cat)