US-Wahl lässt Investoren zittern :  Trump, der Nationalbank-Schreck

Die Finanzmärkte auf der Welt rechnen fest mit einem Sieg der Demokratin Hillary Clinton. Und jede Information, die dagegen spricht, wird mit einem Zittern an der Börse quittiert. Der Republikaner Donald Trump gilt als Investorenschreck.

«Da er unberechenbar ist, dürfte er auf den Märkten Nervosität hervorrufen», sagt Mark Burgess, Strategie-Chef der Fondgesellschaft Columbia Threadneedle für Europa, in der «Süddeutschen Zeitung». Auch sein instinktives und sprunghaftes Wesen dürfte Nervosität hervorrufen. In vielen Bereichen sei nur wenig darüber bekannt, welche Ansichten Trump vertrete.

Die Zeitung kommt zum Fazit: Clinton mit demokratischer Mehrheit ist gut für die Sektoren erneuerbare Energie und Bau und kritisch für Banken sowie Pharma. «Trump mit republikanischer Mehrheit ist grundsätzlich problematisch wegen seiner Unberechenbarkeit, aber positiv für Bau und Verteidigung.»

SNB setzt auf US-Aktien

Über die Nervosität an der Börse weiss auch die Schweizerische Nationalbank (SNB). Sie wird die US-Wahl mit Argusaugen verfolgen. Denn die SNB nimmt unter den grossen Nationalbanken eine Sonderstellung ein und investiert auch in Aktien – insbesondere ist in den letzten Monaten ihr US-Aktienportfolio gewachsen.

Wie BLICK Ende September berichtete, besteht die Hälfte der Anlagesumme des Aktienportfolios der SNB inzwischen aus US-Aktien. Das geht aus Unterlagen der US-Börsenaufsicht SEC hervor. Experten weisen auf Risiken der steigenden Aktieninvestments für Investoren hin – etwa durch Wertverluste bei Marktturbulenzen. Damit wird Trump auch zum SNB-Schreck.

UBS geht von Stabilität aus

Glaubt man den Einschätzungen der Grossbank UBS, dann ist die Sorge über eine mögliche Präsidentschaft Trumps unbegründet. Die Wahrscheinlichkeit, dass Trump gewinnt, taxiert sie auf 15 Prozent. Die UBS hält die Wahl von Clinton mit 85 Prozent für am wahrscheinlichsten. Insgesamt geht die Grossbank von wenigen Veränderungen für die Wirtschaft aus.

Viel wichtiger seien langfristige Trends für die Investments wie Urbanisierung, Alterung und Bevölkerungswachstum. Wie heisst es doch in einer Börsenweisheit: «Politische Börsen haben kurze Beine.» (uro)