US-Wahl*** US-Experte erklärt warum Donald Trump Präsident wurde

Herr Foos, der Sieger der US-Präsidentschaftswahlen heisst Donald Trump. Haben Sie damit gerechnet?

Nein, ich bin total überrascht. Ich kenne sehr wenige Leute, die mit diesem Resultat gerechnet haben. Nun müssen wir die Frage stellen: Wie konnte es dazu kommen?

Was glauben Sie?

Um darauf eine genaue Antwort parat zu haben, ist es viel zu früh. Es sieht aber schon so aus, als hätte die Wählergruppe der weissen Arbeiter, die traditionelle Arbeiterklasse, den entscheidenden Ausschlag gegeben. Sie, die bisher weniger an die Urne gingen, hat Trump mobilisieren können. Latinos hingegen scheinen nicht in diesem Mass Clinton unterstützt zu haben, wie vorhergesehen wurde. Dies gilt auch für die afroamerikanische Bevölkerung, was eher vorhersehbar war.

Grosse Verlierer der Wahlen sind nebst Clinton auch die Umfrage-Institute. Sie haben einen Sieg der Demokraten, wenn auch einen knappen, einhellig prognostiziert. Wie konnte es zu dieser Fehleinschätzung kommen?

Hier muss es eine gründliche Aufarbeitung geben. An die Möglichkeit, dass sich viele Leute in letzter Sekunde noch umentschieden haben, glaube ich eher nicht. Der Grund ist eher, dass es systematische Probleme mit Wahlumfragen gibt – nicht nur in den USA. Immer weniger Bürger beantworten Umfragen, was die Institute vor grosse Probleme stellt. Ausserdem scheint es so, dass einige Annahmen in dieser Wahl falsch waren, vor allem wenn es darum ging, die Wahlbeteiligung vorherzusagen. Das kam in den Umfragen Clinton zugute.

Während Trump vor allem Politikmüde ins Visier nahm, hat Hillary Clinton in ihrem Wahlkampf einen Fokus auf die Mobilisierung von Frauen gesetzt. Wurde ihr das zum Verhängnis?

Das würde ich nicht sagen. Aber der Wahlkampf hat offensichtlich weniger gebildete Männer zu wenig angesprochen. Sexismus spielt hier sicher – noch immer – eine Rolle. Zudem war Clintons Problem, dass sie schon lange im politischen Geschäft ist. Sie wurde als Teil der politischen und wirtschaftlichen Elite gesehen.

Die Republikaner konnten nicht nur das Weisse Haus erobern, sondern auch ihre Mehrheit in Repräsentantenhaus und Senat sichern. Was bedeutet das für das Land?

Die Übermacht der Republikaner stellt eine grosse Gefahr dar. Das Prinzip der Checks und Balances, wichtig für jede Demokratie, existiert kaum noch. Trump kann tun und lassen, was er will – wahrscheinlich vier Jahre lang. Die Demokraten sind so dezimiert, dass eine effektive parlamentarische Opposition schwer vorstellbar ist. Zudem regieren die Republikaner nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch in einer Mehrheit der Bundesstaaten.

Was heisst das für die USA?

Viele Amerikaner heute haben Angst – und das zu Recht. Rechte von Minderheiten wie Immigranten, Schwulen, aber auch Frauen sind in Gefahr. Sie können nur hoffen, dass Trump seine Ankündigungen nicht wahrmachen wird.

Eine falsche Hoffnung?

Teilweise vielleicht schon. Trump hat sich zwar schon oft neu erfunden. Doch bestimmten Worten wird Trump Taten folgen lassen. So steht das Recht auf Abtreibung plötzlich zur Disposition. Zudem wird es bestimmt zu einer Begrenzung der Migration kommen. Die angekündigte Mauer an der Grenze zu Mexiko könnte tatsächlich gebaut werden.

Wie sieht es bezüglich Amerikas Aussenpolitik aus?

Sie wird wahrscheinlich weniger interventionistisch. Die USA wird sich aus Krisengebieten eher zurückziehen, gerade im Nahen Osten. Weiter hat Trump bereits klargemacht, dass er die Unterstützung von Nato-Partnern an verschiedene Bedingungen knüpfen will. Eine Annäherung an Russland ist ausserdem wahrscheinlich.

Was ist mit dem Klima-Abkommen, das die USA erst kürzlich ratifiziert hat?

Es steht ganz klar in Frage – ebenso wie das Freihandelsabkommen TTIP. Das, was dort noch übrig war, kann man jetzt auch vergessen. Zudem ist die Gesundheitsreform Obamacare wahrscheinlich tot.

Und welche Konsequenz hat das Resultat für Verliererin Clinton?

Ihre politische Karriere ist hiermit zu Ende, was unglaublich schmerzhaft für sie sein wird. Sie wird in ihrer Rede möglicherweise versuchen, die Lage zu beruhigen, um Unruhen im Land zu vermeiden. Es wird wahrscheinlich Demonstrationen geben. Man muss aufpassen, dass es dabei nicht zu Gewalt kommt.