TV läuft neben der Arbeit :  Obama guckt wohl die Debatte statt Football

Wenn sich in der Nacht zum Mittwoch zum ersten Mal Hillary Clinton und Donald Trump direkt gegenüberstehen, wird wohl selbst US-Präsident Barack Obama auf seine geliebte Football-Übertragung verzichten.

Gefragt, was der Präsident denn am Montagabend (Ortszeit) mache, sagte sein Sprecher Josh Earnest wenige Stunden vor der Debatte: «Ich erwarte, dass dieser montägliche Herbstabend ähnlich wie andere in der Residenz verlaufen wird, dass der Präsident also arbeiten und im Hintergrund ein wenig Fernsehen laufen wird.«

Es gebe aber doch einen Unterschied zu anderen Montagen, an denen abends immer ein Footballspiel läuft, sagte Earnest: «Es wird wohl ein klein wenig mehr politische Diskussionen geben.»

Die erste TV-Debatte der Präsidentschaftskandidaten sei ein sehr wichtiger Moment, sagte Earnest. Sie erlaube beiden Kandidaten, ihre Erfahrung, ihre Vision und ihre Prioritäten zu beschreiben. «Dafür hat es vor dieser Wahl bisher nicht viel Raum gegeben.» (SDA)