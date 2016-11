BLICK erklärt den Trump-Clan :  Eine schrecklich nette First Family

1 Donald J. Trump (70), der Pate

Der Milliardär mit deutschen Wurzeln wird am 20. Januar 2017 US-Präsident und bringt eine Menge Nachwuchs mit nach Washington.

2 Barron Trump (10), Little Donald

Der Sohn aus Trumps dritter Ehe mit dem Model Melania Trump liebt nicht nur – wie sein Vater – teure Anzüge und Krawatten, sondern spielt auch leidenschaftlich Golf und Tennis mit ihm. Eine Eigenheit (laut «Bild»): Er salbt sich jeden Abend mit Kaviarcreme ein.

3 Melania Trump (46), die Undurchsichtige

Die dritte Ehefrau des Multimilliardärs stammt aus Slowenien. Somit ist sie die zweite First Lady, die ausserhalb der USA geboren wurde. Angeblich spricht sie fünf Sprachen: Slowenisch, Englisch, Französisch, Serbisch und Deutsch. Sie hat ihre Modelkarriere beendet und widmet sich jetzt ganz ihrem Sprössling Barron – ohne Kindermädchen, wie es heisst. Obwohl die Amerikaner nicht sehr viel über Mrs. Trump wissen – gesehen haben sie von ihr schon alles: Melania ist die erste First Lady, die bereits nackt vor einer Kamera posierte.

4 Jared Kushner (35), der Strippenzieher

Der Ehemann von Ivanka Trump gehörte im Wahlkampf zu den wichtigsten Beratern des Kandidaten. Angeblich soll Trump seine Tochter mit ihm verkuppelt haben. Ganz abwegig ist das nicht, denn der 35-Jährige hat eine erstaunliche Karriere hinter sich. Schon während des Studiums in Harvard handelte er mit Häusern und verdiente nebenbei 20 Millionen Dollar. Zwischen 1991 und 2006 war Kushner Anhänger der demokratischen Partei. In dieser Zeit spendete er über 100'000 Dollar.

5 Ivanka Trump (35), die heimliche First Lady

Sie ist Donald Trumps erklärter Liebling, weshalb sie von ihren Brüdern «Papas kleines Mädchen» genannt wird. Durchschnittlich fünfmal täglich telefonieren die beiden. Laut dem Politikmagazin «Politico» sind die Anrufe seiner ­ältesten Tochter die einzigen, die er stets entgegennimmt. Doch die Liebe nimmt gelegentlich auch bizarre Züge an. In einem Interview sagte Donald Trump 2006 über Ivanka, dass er sie wahrscheinlich zur Freundin nehmen würde, wenn sie nicht seine Tochter wäre. Während des Wahlkampfs war sie das Gegenstück zu ihrem Vater. Wohlüberlegt vermied sie alle Kontroversen. Was ihrem Vater an seinem Lieblingskind vielleicht nicht so gefällt: Eine ihrer besten Freundinnen ist Chelsea Clinton, Tochter von Bill und Hillary Clinton.

6 Tiffany Trump (23), die vergessene Tochter

Die 23-jährige Tiffany stammt aus der zweiten Ehe Trumps. Sie wuchs bei ihrer Mutter in Kalifornien auf, weit weg vom Medienrummel. Dieses Jahr schloss sie ihr Studium in Soziologie ab. Die kecke Blonde bringt nicht nur gute Noten nach Hause, sondern hat sich auch schon als Model und Sängerin versucht. Dennoch steht Tiffany immer noch im Schatten ihrer vier Halbgeschwister und muss um die Aufmerksamkeit von Vater Donald kämpfen. Mit Bildern aus ihrem Luxusleben wächst zumindest ihre Berühmtheit in den sozialen Netzwerken. Was ihren Vater sicher nicht mit Stolz erfüllt: Ihr Freund Ross Mechanic ist Demokrat.

7 Vanessa Trump (38), die Ex von DiCaprio

Das ehemalige Model wurde Trump junior von seinem Vater vorgestellt. Die beiden heirateten 2005. Als Vanessa 20 Jahre alt war, datete sie Leonardo DiCaprio.

8 Kai Trump (9), der Sprössling

Sie ist die älteste Tochter von Donald Trump Jr. und Vanessa Haydon.

9 Donald Trump Jr. (38), der Stammhalter

Donald J. Trumps ältester Sohn arbeitet als Vizepräsident der Trump Organization. Weil seine Schwester Ivanka wohl die Misch-Holding ihres Vaters übernehmen wird, liebäugelt der Junior mit einer politischen Karriere. Für Empörung sorgte Donald jr. dieses Jahr mit einem Tweet. Er postete eine Schüssel mit Bonbons und schrieb darunter: «Wenn ich Ihnen sage, drei davon könnten Sie töten: Würden Sie dann eine Handvoll nehmen? Das ist unser Problem mit syrischen Flüchtlingen.»

10 Eric Trump (32), der Wohltäter

Eric Trump fällt vor allem durch seine Waffen- und Jagdleidenschaft auf. Neben dem Schiessen in freier Natur interessiert er sich auch für den Weinbau und besitzt – wie es sich für einen Trump ­gehört – das grösste Weingut im Bundesstaat Virginia. Der 32-Jährige gründete vor zehn Jahren die Eric Trump Foundation, eine wohltätige Stiftung, die bereits 28 Millionen US-Dollar für die Bedürfnisse schwer kranker Kinder gesammelt hat.

11 Lara Yunaska (33), die Sportliche

Die ehemalige Personal-Trainerin ist seit dem Jahr 2014 mit Eric Trump verheiratet. 14 Tage vor der Hochzeit stürzte sie vom Pferd. Mit schmerzhaften Folgen: Sie brach sich beide Hand­gelenke.