Trump attackiert Porno-Star :  «Sie wurde bestimmt noch nie angegrapscht»

Jessica Drake (42) beschuldigte Donald Trump (70) diese Woche, sie vor zehn Jahren sexuell belästigt zu haben. Der Republikaner soll der Pornodarstellerin für eine Nacht 10'000 Dollar geboten haben (BLICK berichtete).

Alles nur «komplett erfunden»

Die Vorwürfe bezeichnete sein Wahlkampfteam als «lächerlich und erfunden», und jetzt äusserte sich auch Trump in einer Radiosendung dazu. «Eine sagte: ‹Er begrapschte meinen Arm›. Und sie ist ein Porno-Star», so der US-Präsidentschaftskandidat in der Sendung «New Hampshire Today». «Oh, Ich bin mir sicher, dass sie bestimmt noch nie angegrapscht wurde.» Ihre Äusserungen seien «komplett erfunden».

Was ist an ihrer Version der Geschichte dran? Nur einen Tag, nachdem Drake vor die Medien trat, startete ihr Online-Sexshop «Guide To Wicked Sex». Während der Pressekonferenz trug sie einen Schriftzug mit «Wicked» - dem Namen ihres Shops und auch dem des Pornostudios, bei dem sie unter Vertrag ist.

Ihre Filmchen sind der Hit

Die Anwältin von Jessica Drake teilte mit, dass die beiden Termine nichts miteinander zu tun hätten und alles nur Zufall sei. Laut der «New York Post» schossen die Klickzahlen von Clips mit ihr auf der Sexseite «PornHub» deutlich nach oben. Von Platz 634 auf 89. (gru)