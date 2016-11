Tiffany (23) aus Kalifornien :  Auf diese Tochter ist Trump nur ein bisschen stolz

Blonde Haare, lange Beine und Modelmasse. Rein äusserlich hat Tiffany Trump (23) keinen Grund, sich in den Hintergrund zu stellen. Doch die jüngste Tochter des neuen US-Präsidenten rückte im Wahlkampf ihres Vaters nur selten in den Fokus.

Als einziges Kind aus der Ehe zwischen Trump und Marla Maples – der zweiten von bisher drei Ehefrauen des neuen Präsidenten – wuchs sie bei ihrer Mutter in Kalifornien auf. Weit entfernt von ihren Halbgeschwistern und dem eigenen Vater.

Dieser beteiligte sich vor allem mit finanziellen Mitteln an ihrer Erziehung. Sie absolvierte ihr Soziologiestudium an der bekannten University of Pennsylvania.

Model und Sängerin

Tiffany galt lange Zeit als die unbekannte Tochter des Unternehmers. Das, obwohl sie in ihrer Freizeit als Model bereits erste Erfahrungen sammelte. Sogar als Sängerin versuchte sie sich – mit mässigem Erfolg.

Donald Trump ignorierte sie über mehrere Jahre auch in den sozialen Medien. Erst nach einer Rede der 23-Jährigen zur Präsidentschaftswahl folgte er seiner Tochter auf Twitter. Dabei verfolgen bereits über 360'000 Menschen ihr Luxusleben via Instagram.

Freund ist Demokrat

Kurz vor der Wahl äusserte sich Donald Trump über die Karrieren seiner Kinder: «Ich bin sehr stolz auf Don, Eric und Ivanka und in geringerem Masse auch auf Tiffany, schliesslich hat sie erst gerade das College beendet.»

Ob Tiffanys Freund bei dieser Aussage eine Rolle gespielt hat, ist nicht überliefert. Schon über ein Jahr ist die neue «First Daughter» glücklich vergeben. Ausgerechnet an einen eingetragenen Demokraten, der sich vor den Wahlen als Hillary-Sympathisant outete. (fss)