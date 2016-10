Schreck für Trump-Vize :  Pences Flugzeug rutscht von Landebahn

Sturm und Regen sollen Schuld an der unsanfte Landung sein: Ein Flugzeug mit dem republikanischen US-Vizepräsidentschaftskandidaten, Mike Pence, an Bord ist am Donnerstagabend (Ortszeit) auf dem Flughafen LaGuardia in New York von der Landebahn gerutscht.

Pence, der zusammen mit dem Milliardär Donald Trump um den Einzug ins Weisse Haus kämpft, berichtete im US-Fernsehen, er habe Schlamm gegen die Scheibe im vorderen Teil der Maschine aufspritzen sehen.

Pence blieb unverletzt, auch von den anderen Passagieren wurde anscheindend niemand verletzt. Die Maschine, eine Boeing 737 der Eastern Airlines, landete auf einer Rasenfläche neben der Rollbahn. Das berichtet der US-Nachrichtensender NBC. Der Pilot legte eine Vollbremsung hin und den Fluggästen stieg der Geruch von brennendem Gummi in die Nasen.

Pence befand sich auf dem Weg von Iowa nach New York für eine Spendengala. (SDA/sjf)