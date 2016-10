Russland-Aussenminister Sergej Lawrow über US-Wahlen: Alles Pussys!

Donald Trump und die Frauen. Kein Thema hat die Amerikaner in den letzten Tagen mehr beschäftigt. Und ein Ende ist erstmal in Sicht. Nach der Veröffentlichung des Videos mit seinen sexuellen Prahlereien sieht sich der republikanische Präsidentschaftskandidat nun tatsächlich mit Belästigungsvorwürfen konfrontiert (BLICK berichtete).

Die Causa Trump hat vier Wochen vor der US-Wahl derart absurde Züge angenommen, dass ausländische Politiker nur noch den Kopf schütteln können. So wie der russische Aussenminister Sergej Lawrow (66).

In einem Interview des US-Senders CNN kam Moderatorin Christiane Amanpour auf eine unsittliche Aussage von Trump zu sprechen: «Pack sie an der Pussy. Du kannst alles machen», hatte dieser im Clip aus dem Jahr 2005 gesagt. Darauf fragte sie Lawrow, ob Trump nun seinen «Pussy-Riot-Moment» erlebe.

Der Aussenminister wand sich erst und kam dann zur Sache: «Englisch ist nicht meine Muttersprache und ich weiss nicht, ob das, was ich jetzt sage, angemessen ist. Aber in eurem Präsidentschaftswahlkampf gibt es auf beiden Seiten so viele Pussys, dass ich das lieber nicht kommentieren würde.»

CNN-Moderatorin Christiane Amanpour reagierte auf diese Unverfrorenheit Lawrows, die sich wohl kein westlicher Politiker je leisten könnte, mit sichtlichem Amüsement – und sagte nach einer kurzen Lachpause: «Das habe ich jetzt nicht erwartet». (gr)