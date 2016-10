Republikaner wollten Film verhindern :  Michael Moore knöpft sich Donald Trump vor

Michael Moore (62) mischt sich unerwartet in den Kampf ums Weisse Haus ein. Der Filmemacher, der mit seiner Anti-Bush-Dokumentation «Fahrenheit 9/11» weltberühmt wurde, hat seinen neuen Film vorgestellt, der am Dienstagabend (Ortszeit) in New York Premiere feiern soll.

Mit «Michael Moore in TrumpLand» will er seinen Teil dazu beitragen, dass der Immobilien-Mogul auf keinen Fall Präsident der Vereinigten Staaten wird.

Hey NYC- Who wants a peek @ what I've been up 2? Tues, 9:30pm, IFC Center. TIx free, 1st come, b.o. opens 8:30pm. https://t.co/SrAhaq74ME — Michael Moore (@MMFlint) 2013-07-22 14:22:09.0

Republikaner wollten ihn verhindern

«Schaut euch den Film an, den Republikaner aus Ohio verhindern wollten. Oscarpreisträger Michael Moore begibt sich mit seiner wagemutigen und lustigen One-Man-Show direkt in feindliches Gebiet - nur Wochen vor den Wahlen 2016 geht es ganz tief in das Herz von TrumpLand», heisst es in der Ankündigung des Kinos, wo der Film gezeigt wird.

Ab heute Mittwoch wird der Streifen regulär laufen, auch andere Kinos sollen ihn ins Programm nehmen.

Obwohl sich Moore Trump vorknöpft, ist er kein Fan von Hillary Clinton. Der Regisseur unterstützte im Wahlkampf Bernie Sanders, der sich mit Clinton um die Kandidatur der Demokraten bewarb. Sie erhält seine Stimme wegen ihrem einstigem Votum im Senat zugunsten der US-Militärinvasion im Irak nicht. (gru)