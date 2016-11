Donald Trumps Psyche in der Analyse: Narzismuss wird nicht besser

Herr Felix, Donald Trump zeigte seit seiner Wahl überraschend gemässigt. Wird er nun doch noch zum verantwortungsvollen Staatsmann?

Reinhard Felix-Lustenberger: Definitiv nicht. Donald Trump ist ein Opportunist, immer auf seinen Vorteil bedacht. Er macht das, was ihm gerade nützt. Gute Berater unterstützen ihn dabei.

Das heisst, das Poltern kann schon morgen wieder losgehen?

Ja, bei ihm ist nichts sicher. Wenn ihm Grün hilft, sagt er grün, wenn ihm Rot hilft, sagt er rot.

Was ist Trump, aus psychologischer Warte gesehen, für ein Typ Mensch?

Er hat eine akzentuierte narzisstische Persönlichkeitsstruktur. Kurz: Er ist ein Egoist. Und das Dumme ist, dass Narzissmus im Alter immer schlimmer wird. Hier kann man leider definitiv nicht auf die Altersweisheit hoffen.

Während des Wahlkampfs bekamen US-Psychologen viele Anrufen von jungen Schwarzen, die Angst haben.

Kein Wunder: Wer in seiner Jugend von jemandem regelmässig einen Tritt in die Eier bekommt, fürchtet sich, wenn ausgerechnet dieser Jemand zum Führer des Landes wird. Erst recht, wenn viele Leute dazu applaudieren.

Wie sollen diese verängstigten Menschen handeln?

An der Wahl kann man nichts ändern. Aber ich empfehle ihnen, politisch aktiv zu werden und in stoischer Ruhe abzuwarten. So können sie in vier Jahren dazu bereit sein, Trump vom Thron zu stossen.

Reinhard Felix-Lustenberger ist Psychologe und Mitglied der Mediengruppe des Verbands Psychotherapeuten Zentralschweiz.