Perücken-Boom in den USA: Für 39 Dollar zu Donald Trump werden

WC-Papier, Flaschenöffner, Shotgläser – in solchen Sachen gab es in den vergangenen Wochen nichts, was es nicht gibt.

Im «Hollywood Toys & Costumes» am Walk of Fame in Los Angeles war die unverwechselbare Haarpracht des Republikaners aber der Verkaufsschlager schlechthin. «Täglich gingen zig Donald-Trump-Perücken über den Ladentisch», sagt Besitzerin Jennifer. Preis: 39 Dollar.

Auch hier ist Clinton nur auf Platz 2

Hillary Clinton macht auch hier den zweiten Platz. Ebenfalls für 39 Dollar gibts die voluminöse Frisur des neuen US-Präsidenten zu kaufen. Und jetzt, wo der Immobilienmogul zum neuen Oberhaupt der Vereinigten Staaten gewählt wurde, dürfte sich der Umsatz vervielfachen.

«Wir haben bereits eine ganze Ladung nachbestellt», sagt Jennifer – und reibt sich die Hände.

