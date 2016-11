«Schicksal der Welt steht am Abgrund»: Obama schürt Angst vor Trump

Es sind überraschend deutliche Worte eines amtierenden US-Präsidenten.

«Das Schicksal der Republik liegt in Euren Händen», rief Barack Obama gestern Abend ins Mikrofon.

Er unterstützte gestern bei einem Wahlkampfauftritt für die Demokratin Hillary Clinton in Chapel Hill im US-Bundesstaat North Carolina.

Vorsprung von Hillary Clinton schmilzt dahin

«Das Schicksal der Welt steht am Abgrund», redete Obama der Menge ins Gewissen.

Auch der mächtigste Mann der Welt wird langsam nervös. Erstmals seit Mai liegt Trump in einer Umfrage des US-Senders «ABC» mit 46 Prozent einen Punkt vor Hillary Clinton. Und auch andere Umfragen sehen Clinton Kopf-an-Kopf – oder höchstens noch mit einem Mini-Vorsprung.

Laut Obama «steht unsere Demokratie zur Abstimmung». Und auch der Anstand, die Gerechtigkeit und der Fortschritt in den USA stünden auf dem Prüfstand. Der Immobilien-Tycoon Donald Trump sei als Präsident «beispiellos unqualifiziert».

Die Wahl findet in den USA Dienstag, 8. November statt. Die ersten Resultate werden in der Schweiz am frühen Mittwochmorgen erwartet. (bö)