Monica Crowley :  Trump-Beraterin unter Plagiatsverdacht

Die US-Journalistin Monica Crowley, die einen wichtigen Kommunikations-Job in der Regierung des künftigen Präsidenten Donald Trump übernehmen soll, steht laut einem Bericht des Nachrichtensenders CNN unter Plagiatsverdacht.

Mehr als 50 Passagen ihres Buches «What the (Bleep) Just Happened» (etwa: Was zum [piep] ist gerade passiert) seien aus Nachrichtenartikeln, bei Wikipedia oder bei Politikinstituten abgekupfert worden, berichtete CNN am Samstag.

Trumps Team verteidigte die konservative Talkshowmoderatorin und Fox-Kommentatorin, die einen ranghohen Kommunikationsposten beim Nationalen Sicherheitsrat übernehmen soll. Jeder Versuch, sie zu diskreditieren, sei nur ein «politisch motivierter Angriff, der von den wirklichen Herausforderungen ablenken soll, vor denen dieses Land steht", hiess es in einer Erklärung. (SDA)