+++Live-Ticker zum letzten TV-Duell: Trump vs Clinton+++

Um 3 Uhr früh beginnt das dritte und letzte TV-Duell zwischen Hillary Clinton (68) und Donald Trump (70). Die beiden Präsidentschaftskandidaten treffen sich in der Wüsten- und Gambler-Stadt Las Vegas an der University of Nevada.

Moderiert wird die Debatte von Fox-News-Journalist Chris Wallace (69). Er hat sechs Themen ausgewählt, die je 15 Minuten lang diskutiert werden sollen:

• Verschuldung

• Immigration

• Der Gang der Wirtschaft

• Die Besetzung des Obersten Gerichtshofs

• Aussenpolitik

• Was braucht es, um Präsident zu sein?

Wie bereits vor dem zweiten Duell ist Trump arg in Rücklage. Er muss nach den Sexismus-Enthüllungen versuchen, nochmals aufzustehen. Unterlaufen Clinton keine groben Fehler, so kann sie sich als Siegerin feiern lassen.