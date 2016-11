Lichtman (pro Trump) vs. Silver (pro Clinton) :  Showdown der Prognose-Gurus

Am 8. November wählen die Amerikaner einen neuen Präsidenten – oder eine neue Präsidentin. Bei diesen Wahlen kommt es im Hintergrund zu einem zweiten Duell: Historiker Allan J. Lichtman (69) ist davon überzeugt, dass Donald Trump gewinnt. Statistiker Nate Silver (38) hingegen will wissen, dass Hillary Clinton das Rennen macht.

Die Einschätzungen der Wissenschaftler sind nicht einfach aus der Luft gegriffen. Beide stützen sich auf Berechnungen. Der Clou: Beide hatten mit ihren Prognosen bisher immer recht. Am 8. November wird einer von ihnen eine Niederlage einstecken müssen. Welcher von beiden?

Lichtman stützt sich auf ein System mit 13 Fragen, mit denen er seit Jahren US-Präsidenten vorhersagt oder nachträglich beweist, warum sie gewonnen haben. Die 13 Fragen haben sich aus Auswertungen über alle US-Wahlen zwischen 1860 und 1981 herauskristallisiert.

Darunter finden sich Fragestellungen zum Erfolg der vorherigen Regierungen, dem Charisma der amtierenden oder herausfordernden Kandidaten, Fragen zu Skandalen oder der Stimmung in der Gesellschaft. Können sechs oder mehr der Fragen mit «falsch» beantwortet werden, hat rückblickend immer der Kandidat der amtierenden Partei verloren. Lichtman sagt in der «Washington Post»: «Ich schaue in keine Kristallkugel. Die Schlüsselfragen basieren auf der Geschichte.»

Für Zahlen-Guru Nate Silver hingegen ist es sonnenklar, dass Hillary Clinton zur US-Präsidentin gewählt wird. Er räumt ihr eine Siegeschance von satten 88 Prozent ein. Silvers Vorhersagen beziehen sich auf komplexe Algorithmen, mit denen der Statistiker und Wahlforscher Daten verschiedener Wählerbefragungen auswertet. Verblüffend: 2008 sagte er das Ergebnis für 49 der 50 Bundesstaaten korrekt voraus, 2012 trafen seine Prognosen sogar in allen Bundesstaaten zu!

Der 8. November wird zeigen, welcher der erfolgreichen Prognostiker sein Berechnungs-System überarbeiten muss.