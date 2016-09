Kein dritter US-Kandidat Clinton und Trump unter sich bei TV-Debatte

WASHINGTON (USA) - Kein dritter US-Kandidat hat sich für die Fernsehdebatte in New York qualifiziert: Die Demokratin Hillary Clinton und der Republikaner Donald Trump werden bei der ersten Rededuellen zur US-Präsidentschaftswahl in zehn Tagen nur zu zweit sein.