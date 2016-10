Ist das Grüsel-Video das Ende von Donald Trump? :  Die Rache der Bushs

Das Gespräch unter zwei derben Männern fand vor elf Jahren statt. Nun dürfte es Donald Trump (70) das Weisse Haus kosten.

Widerliche Sätze sprach Trump im Jahr 2005 in einem Bus. Nichts ahnend, dass ein Mikrofon seine Stimme bereits aufzeichnete. Weil er ein Star sei, prallte Trump vulgär, könne er Frauen «an die Muschi greifen». Über «falsche Titten» mokierte er sich, eine verheiratete Frau wolle er «ficken».

Komplize ist Bush-Cousin

Zugehört und gegrölt hatte damals Billy Bush (44). Trump war mit ihm Gast in der Sendung «Access Hollywood». Nun sind die Tonaufnahmen publik geworden – und haben in den USA einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Sogar Gattin Melania Trump zeigt sich angewidert: «Die Worte sind inakzeptabel, sie beleidigen mich.»

Pikant: Trumps Komplize Billy Bush ist ein Cousin von Ex-Präsident George W. Bush (70) und von dessen Bruder Jeb Bush (63), der sich dieses Jahr ums Weisse Haus beworben hat. Mancher fragt sich nun: warum verschwieg Billy die Aufnahmen elf Jahre? Und warum sind sie gerade jetzt publik geworden?

Offene Rechnung mit Trump

Klar ist: Der Bush-Clan hat mit Trump mehr als eine Rechnung offen. Zwischen den Texanern und dem New Yorker ist im Februar eine Fehde ausgebrochen. «Das World Trade Center wurde zerstört als ihr Bruder Präsident war», griff Trump damals in einem TV-Duells unter Republikanern Jeb an.

«Bush war nicht in der Lage, Amerika zu sichern.» Öffentlich bezichtige Trump Bush wegen des Irakkriegs als «Lügner». Und: «Jeb ist der schwächste Kandidat unter allen Republikanern.»

Aufgebrachte Barbara Bush

Es waren Worte, die sogar die ehemalige First Lady Barbara Bush (91) aufbrachte. Trump sei «ein Clown», sicher kein Politiker, sagte sei. «Es ist unvorstellbar, dass Frauen für ihn stimmen können. Furchtbar, was er über Frauen sagt.»

Die Fehde ging im Sommer weiter, als am republikanischen Parteikonvent in Cleveland kein einziger Bush auftrat. Deren Name wurde öffentlich nicht einmal erwähnt. Obwohl die Familie zwei lebende Ex-Präsidenten stellt: George W. und George H.W. Bush (92). Traditionell erhalten Ex-Präsidenten an Parteitagen prominente Auftritt.

Seit 1980 prägen die Bushs die Republikaner, als George W. H. Vizepräsident von Ronald Reagan (1911 – 2004) wurde. Nun hat ihnen Trump die Partei entrissen. Und aus ihrer Sicht zerstört. Umso näher liegt die Vermutung, dass das Leck aus dem Umfeld Bushs kommt. Familiewerte gelten im Clan als zentral. Und die Familie hasst Trump.

Angst vor Fiasko an der Urne

Derweilen rechnen viele Republikaner mit einem Fiasko an der Urne am 8. November. Sie gehen von einem Sieg von Hillary Clinton (68) aus –und von einem Verlust der Mehrheit im Kongress. Wie Graf Dracula zu Licht gehen sie auf Distanz zu Trump.

Die Prominenteste der letzten Tage: Senator John McCain (80), Ex-Aussenministerin Condoleezza Rice (61) und der einstige Gouverneur von Kalifornien, Arnold Schwarzenegger (69): Einen schweren Stand hat, wer den «Terminator» gegen sich hat.

In der Nacht auf morgen findet das zweite TV-Duell Clinton/Trump statt. Verfolgen Sie die Debatte live im Ticker.

In der Sendung «Schawinski» (morgen 22.55 Uhr, SRF 1) analysiert BLICK-Reporter Peter Hossli mit «10 vor 10»-Moderator Arthur Honegger das Duell.