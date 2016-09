Hillary Clinton witzelt über Husten-Attacke :  «Es ist eine Trump-Allergie»

Die letztes Phase des amerikanischen Wahlkampfs beginnt traditionell am Labor Day, am ersten Montag im September.

Die Demokratin Hillary Clinton (68) stellt ihr neues Flugzeug vor – und hält eine Rede in Cleveland.

Doch statt im Swingstate Ohio flüssig zu reden und um Stimmen zu werben, erleidet sie eine schlimme Hustenattacke. Minutenlang kämpft sie um Worte, ringt um Luft, Tränen laufen ihr aus den Augen.

Hillary Clinton Started To Cough Violently In Cleveland, Ohio

Sie versucht, sich mit Humor zu retten. «Jedes Mal, wenn ich an Trump denke, reagiere ich allergisch», sagt Clinton.

Trotzdem wirkt der Auftritt komisch. Zumal sich ihre Stimme nie erholt. Niemand bringt ihr Wasser. Stoisch sitzt Vizepräsidentschaftskandidat Tim Kaine (58) neben ihr. Weil er weiss: würde er Hillary Clinton zur Hilfe eilen, könnten das die Republikaner als Schwäche auslegen.

