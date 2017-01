Hallo Nachbar! :  Ivanka Trump wohnt bald neben den Obamas

Donald Trumps Tochter Ivanka und ihr Ehemann Jared Kushner bereiten sich laut einem Medienbericht auf ihren in Kürze anstehenden Umzug in die Hauptstadt Washington vor. Dort werden demnach Nachbarn der Obamas.

Das neue Anwesen der Paars befinde sich im schicken Viertel Kalorama, berichtete die «New York Times» am Donnerstag. Die weisse Villa liege nur wenige Meter vom Domizil entfernt, in das der amtierende US-Präsident Barack Obama und dessen Frau Michelle nach der Regierungsübernahme durch Donald Trump am 20. Januar einziehen werden.

Das Ehepaar Trump-Kushner wird dem Bericht zufolge mit seinen drei Kindern in einem langen weissen Bürgerhaus mit sechs Schlafzimmern auf einer Wohnfläche von 640 Quadratmetern residieren. Die Immobilie, die vorher einem lettischen Geschäftsmann mit Verbindungen zu russischen Oppositionspolitikern gehörte, wechselte demnach Ende Dezember für 5,5 Millionen Dollar den Besitzer.

Die Zeitung liess offen, ob das junge Paar - beide sind 35 Jahre alt - das Haus erwarb oder ob die beiden dort künftig zur Miete wohnen. Im ruhigen und grünen Viertel befinden sich zahlreiche Botschaften. Das Weisse Haus ist nur drei Kilometer entfernt.

Spekulation um Berater-Rolle

Kushner ist wie sein Schwiegervater ein reicher Immobilienunternehmer. Er und seine Frau haben massgeblichen Einfluss auf die Zusammenstellung von Trumps Regierungsteam.

Die US-Medien sind sich einig, dass Kushner seinem Schwiegervater im Weissen Haus als Berater zur Seite stehen wird. Im vergangenen Jahr entwarf er für Trump mehrere Wahlkampfreden, gestaltete eine Online-Spendenkampagne und war in wichtige Personalentscheidungen eingebunden.

Trumps Tochter Ivanka gilt schon jetzt als eine seiner engsten Beraterinnen. Sie entwarf die Leitlinien seiner Kinder- und Familienpolitik und trat als eine Hauptrednerin beim Parteitag der Republikaner Mitte Juli auf. Im Dezember nahm sie an einem Treffen ihres Vaters mit Hightech-Unternehmern teil. Mitte November begleiteten sie und ihr Mann den japanischen Regierungschef Shinzo Abe während seines Besuchs in New York. (SDA)