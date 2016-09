Donald Trump und Hillary Clinton: Transparentere Gesundheits-Zustände

Es war nur eine Frage der Zeit. Vier Tage lang hatte sich Donald Trump mit Bemerkungen zu Hillary Clintons Gesundheitszustand zurückgehalten und sogar bekundet, er hoffe, dass es seiner Rivalin gutgehe. Jetzt ist Schluss mit den Höflichkeiten.

Bei einer Rede in einem Basketball-Stadion in Canton, Ohio, verspottete er Clinton am Mittwoch in gewohnter Trump-Manier. Es sei heiss hier, bemerkte der Republikaner, und fragte das Publikum: «Glaubt ihr, Hillary Clinton wäre in der Lage, hier eine Stunde lang zu stehen? Ich glaube nicht.»

Die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten hatte die Gedenkfeier zu den Terroranschlägen vom 11. September am Sonntag überstürzt verlassen müssen. Zunächst hiess es, die 68-Jährige sei überhitzt gewesen. Später offenbarte ihre Ärztin, dass Clinton an einer Lungenentzündung leide.

Trump will abspecken

Kritiker monierten, Clinton gehe nicht transparent genug mit ihrem Gesundheitszustand um. Daher veröffentlichte sie am Mittwoch ein Attest ihrer Ärztin. Demnach sei die ehemalige First Lady körperlich und geistig fit genug für das Weisse Haus.

Auch Trump, der bislang ebenfalls sparsam mit Informationen über seine Verfassung umgegangen war, kündigte ein umfassendes Gesundheitszeugnis an.

In der «Dr. Oz Show» im US-TV-Sender Fox, die am Mittwoch aufgezeichnet wurde und heute ausgestrahlt wird, verriet Trump einige Details zu seiner Verfassung. Nach Angaben von Zuschauern, die der Sender CNN nach dem Dreh interviewt hat, sagte er: Er erfreue sich zwar bester Gesundheit, wolle aber knapp sieben Kilogramm abspecken.

Transparenz auf einer Seite

Demnach bekannte sich Trump dazu, Cholesterin-Senker zu nehmen, keinen Sport zu treiben und in Fast-Food vernarrt zu sein. Beim Golfen sei er allerdings so fit, dass er problemlos eine Profi-Tour durchhalten könne.

Er überreichte dem Moderator auch einen Bericht, der seine Fitness belegen soll - aber lediglich eine einzige Seite umfasst. Viel Transparenz ist offenbar auch von Trump nicht zu erwarten. (wen)