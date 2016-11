Aufregung während Wahlveranstaltung :  Secret Service zerrt Trump von der Bühne

Es geschah heute Nacht: Donald Trump hält in Nevada (USA) an einer Wahlkampfveranstaltung für Republikaner eine Rede, als es im Publikum plötzlich unruhig wird. Ein Mann will den republikanischen Präsidentschaftskandidaten angreifen.

Augenzeugen schilderten nach Medienberichten, dass jemand im Publikum plötzlich gerufen habe: «Er hat eine Waffe.» Trump selber schirmte zunächst seine Augen mit der Hand und spähte in die Menge. Wie es weiter hiess, gab es zunächst keine Hinweise darauf, dass der festgenommene Mann tatsächlich eine Waffe bei sich getragen hatte.

Trump wurde von der Sicherheitskräften rasch von der Bühne gebracht, der Unruhestifter angehalten.

Was genau der Mann gesagt habe, oder was er getan habe, ist unklar, schreibt «TMZ». Später stellt sich jedoch heraus: Es war ein Fehlalarm.

Nach einigen Minuten erschien Trump wieder auf der Bühne und bekräftigte, es gehe ihm gut. «Niemand hat gesagt, es würde einfach werden», sagte er. «Aber nichts kann uns aufhalten. Nie.» Anschliessend hielt er seine Rede zu Ende. (stj/SDA)