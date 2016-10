First Lady, Senatorin, Ministerin. War da noch was? :  Die unbekannte Hillary

Noch zehn Tage und die USA wählen den neuen Präsidenten. Wie die Umfragen derzeit zeigen, könnte es zum ersten Mal eine Präsidentin werden. Sofern ihr nicht noch ein kolossaler Fehler unterläuft, wird Hillary Clinton Geschichte schreiben. Eine Premiere wäre nicht nur ihr Geschlecht, sondern noch etwas anderes: Nie vor ihr war eine Person bei Amtsantritt bekannter als Hillary. Und zwar weltweit.

Sie war die First Lady der Neunziger, sie war die New Yorker Senatorin am 11. September, sie war die Frau, die Barack Obama 2008 nur knapp unterlag und danach doch seine Aussenministerin wurde.

Obama, die Bushs, Bill Clinton, selbst Ronald Reagan waren vor ihrer Kandidatur nur Insidern ein Begriff. Hillary? Die kennt jeder. Oder doch nicht? Vieles im Leben dieser Frau ist, wenn auch nicht ein Geheimnis, so doch erstaunlich unbekannt. Oder wussten Sie, dass Hillary ihr politisches Feuer als Republikanerin entdeckte?

BLICK zeigt Stationen und Bilder aus dem Leben einer unbekannten Weltbekannten.

Elternhaus

Am 26. Oktober 1947 kommt Hillary Rodham in Chicago zur Welt. Vater Hugh führt ein kleines Textil- unternehmen, Mutter Dorothy zieht Hillary und deren zwei Brüder (im Bild der kleine Hugh Jr.) auf. Dorothy hatte während der Grossen Depression eine traurige Kindheit: im Stich gelassen von den Eltern, tyrannisiert von den Grosseltern, nur unterstützt von zwei Lehrerinnen. Hillary kennt die Geschichte der Mutter gut. Dass der Schutz und die Ausbildung von Kindern bis heute ihre Dauerthemen sind, kommt nicht von ungefähr.

Der Kennedy-Artikel

Eine Anekdote aus dem Oktober 1956: Die Wiederwahl des republikanischen Präsidenten Dwight D. Eisenhower steht an – und die neunjährige Hillary aus dem republikanischen Haushalt der Rodhams ist ein grosser Fan. Da drückt ihr Mutter Dorothy einen Artikel im «Everywoman’s Magazine» in die Hand. Titel: «Möchten Sie, dass Ihre Tochter einmal Präsidentin wird?» Verfasst vom jungen demokratischen Senator John F. Kennedy. Es werde nicht mehr lange dauern, bis eine Frau nominiert werde, schreibt er: «Wenn sie eine Demokratin ist, hat sie meine Stimme.» Die kleine Republikanerin Hillary ist, so erzählt ihre Mutter später, trotzdem vom Artikel begeistert.

Goldwater-Girl

1964, als 16-Jährige, ist sie immer noch Republikanerin. Und besucht Reden von Barry Goldwater, dem republikanischen Kandidaten in jenem Jahr. Goldwater ist gegen die Bürgerrechtsreform und steht auch sonst am rechten Flügel seiner Partei. Schülerin Hillary würde ihn wohl trotzdem wählen, wäre sie schon 21. Wenige Jahre darauf wird sie zur Demokratin.

Kriegsgegnerin

1969 schliesst sie am Mädchen-College von Wellesley in Massachusetts in Politologie ab. Sie ist die erste Studentin überhaupt, die beim Abschluss sprechen darf: Sie redet für sozialen Wandel und gegen den Vietnamkrieg – und erhält minutenlangen Applaus. Ihre Rede wird national bekannt. Es ist der Beginn ihrer Politkarriere.

Yale und Bill

Ab 1970 studiert Hillary Recht an der Elite-Uni Yale. Sie engagiert sich in der rebellischen Studentenzeitung, spezialisiert sich auf Bürgerrechte – und lernt einen Kommilitonen kennen, der bald nicht nur Liebespartner ist, sondern Verbündeter: Bill Clinton.

Watergate

1973 kommt Hillary nach Washington: Sie wird ins 44-köpfige Team berufen, das die Amtsenthebung von Präsident Richard Nixon vorbereiten soll. Hier entsteht auch die erste Hillary-Legende: Sie sei entlassen worden. Die Wahrheit ist undramatischer – wie künftig so oft: Ihre Arbeit geht vorzeitig zu Ende, weil Nixon seiner Enthebung zuvorkommt und zurücktritt.

Mrs. Rodham Clinton

Sie schlägt die Karrieremöglichkeiten aus, die Washington bietet, und geht 1974 in die Provinz: in den Südstaat Arkansas zu Bill. Zwei Mal muss er um ihre Hand anhalten, den dritten Antrag nimmt sie an und wird Hillary Rodham Clinton. Dass sie ihren Mädchennamen behält, passt im stockkonservativen Arkansas nicht allen.

First Lady in Arkansas

1978 wird Bill mit 32 zum jüngsten Gouverneur der USA gewählt. Er will das Bildungswesen reformieren, das entsprechende Komitee leitet seine Frau Hillary. Nach nur zwei Jahren verliert das Team Clinton die Wiederwahl. Der Schock macht aus den beiden Revoluzzern vorsichtige Pragmatiker. Nach wiederum zwei Jahren wird Bill wiedergewählt.

Walmart

Von 1986 bis 1992 ist sie die erste Frau im Vorstand der grössten US-Firma, der Ladenkette Walmart. Hillary setzt sich für mehr Frauen im Management ein, für eine umweltfreundlichere Geschäftspolitik. Zum gewerkschaftsfeindlichen Kurs von Walmart habe sie geschwiegen, heisst es später. Ob sie ihren Walmart-Job als Erfolg oder Fehlschlag sieht, weiss man nicht so recht. Weil sie kaum je darüber spricht.

First Lady in Washington

1992 wird Bill zum Präsidenten gewählt. Wie schon in Arkansas betraut er seine Frau mit seinem wichtigsten Reformdossier. Diesmal ist es die Gesundheitsreform. Es wird Hillarys grösste Niederlage. Zwar beeindruckt sie 1993 alle als Leiterin der entsprechenden Taskforce. Aber der Kongress, obwohl von den Demokraten beherrscht, lässt sie brutal auflaufen. Das Projekt wird schubladisiert.

Die Weltbühne

1995 sagt sie ihren wohl berühmtesten Satz: «Menschenrechte sind Frauenrechte, und Frauenrechte sind Menschenrechte, ein für alle Male.» Es geht um die Misshandlung und Ermordung von Frauen in aller Welt. Sie ist in Peking, an einer Uno-Konferenz über Frauengesundheit. Das Weisse Haus und China sind sauer, dass sich Hillary nicht diplomatischer ausdrückt. Dafür gewinnt sie Bewundererinnen in der ganzen Welt.

Lewinsky-Affäre

Es ist wohl Hillarys schlimmstes Jahr. Bills Lügen, dann sein Geständnis der Affäre mit Monica Lewinsky erniedrigen sie vor aller Welt. Während Wochen ist Tochter Chelsea das Einzige, was die Clintons noch verbindet (Bild). Und doch: Nie war Hillary beliebter als 1998. Die Amerikaner beginnen zu ahnen, was diese Frau aushält. Am Tag, als die Amtsenthebung des Präsidenten abgelehnt wird, sitzt sie mit Vertrauten im Büro. Thema der Sitzung: Wie machen wir Hillary in den Wahlen von 2000 zur Senatorin? Jetzt ist sie an der Reihe.

Sieg, Niederlage, Comeback

Als Bill abtritt, wird Hillary Senatorin von New York. Sie erlebt den 11. September, sie stimmt für Bushs Kriege, sie kann es gut mit der Wallstreet. Zu gut, finden viele in ihrer Partei. So kommt es, dass sie nach Jahren im Zentrum der Macht nicht mehr als Hoffnungsträgerin gilt. Sie muss zusehen, wie ein charismatischer schwarzer Senator aus Illinois ihr die sicher geglaubte Präsidentschaftskandidatur entwindet. Am Ende reiht sich Hillary ein und wird Barack Obamas Aussenministerin. Diese Loyalität vergessen ihr die Demokraten nicht.

Die Unvermeidliche

Als Aussenministerin ist sie wieder beliebt. Als sie 2012 abtritt, finden viele die hölzerne Hillary sogar richtig cool. Berühmt wird das Foto mit Sonnenbrille und Blackberry im Militärflugzeug. Bittere Ironie: Genau aufgrund dieses Fotos gibt es erste Fragen, woher die E-Mails eigentlich kommen, die sie da empfängt. Es sind die ersten Vorboten des langen Wahlkampfs 2016.