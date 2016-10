Ein Jahr nach der Hochzeit mit Melania :  Trump bot Porno-Star Geld für Sex

Diese Anschuldigungen haben es in sich! Jessica Drake (42) behauptet, Donald Trump (70) habe sie und zwei ihrer Freundinnen vor zehn Jahren am Rande eines Golfwettbewerbs in Lake Tahoe in seiner Suite «gepackt» und ohne ihre Einwilligung geküsst. Mit der prominenten Rechtsanwältin Gloria Allred an ihrer Seite berichtete sie gestern in Los Angeles von ihrer Begegnung mit dem Republikaner. Pikant: Damals war Trump erst ein Jahr mit seiner Ehefrau Melania verheiratet.

«Er packte und küsste uns»

«Er flirtete mit mir und lud mich auf einen Spaziergang ein», so Drake. «Er fragte mich nach meiner Telefonnummer, ich habe sie ihm gegeben. Später am Abend lud er mich in sein Zimmer ein. Ich sagte, es fühle sich nicht richtig an, alleine zu gehen und so begleiteten mich zwei Frauen.»

«Als wir ins Zimmer traten, packte er jede von uns und küsste uns alle, ohne um Erlaubnis zu fragen», schildert Jessica Drake ihre Begegnung mit Trump weiter. Sie hätten das Zimmer eine halbe Stunde später verlassen, und dann erhielt sie einen Anruf von einem Mitarbeiter von Trump.

10'000 Dollar und einen Flug in seinem Privatjet

«Er sagte, Donald will dass ich zurück in seine Suite komme», so Drake. «Ich machte ihm klar, dass ich das nicht tun werde. Dann rief mich Donald an und bat mich um ein Abendessen mit ihm.» Er soll nicht locker gelassen haben und stellte ihr angeblich die Frage: «Was willst du? Wie viel?»

«Ich erhielt einen weiteren Anruf, er würde mir 10'000 Dollar bieten», so Drake weiter. «Ich lehnte wieder ab, und sagte ich müsse zurück nach Los Angeles. Man sagte mir dann, Trump würde mir seinen Privatjet zur Verfügung stellen, wenn ich seine Einladung akzeptieren würde.»

Trump will alle Frauen vor Gericht bringen

In den vergangenen Tagen hatten bereits zehn Frauen den Unternehmer beschuldigt, ihnen gegenüber übergriffig geworden zu sein. Trump hatte seine Anklägerinnen kurz zuvor erneut als «Lügnerinnen» bezeichnet und angekündigt, dass er sie alle nach der Wahl am 8. November vor Gericht bringen werde.

Allred sagte dazu, die Frauen würden sich nicht durch Drohungen einschüchtern lassen. Sie wies darauf hin, dass Trump in etwaigen von ihm angestrengten Verfahren selber unter Eid aussagen müsste. «Seien Sie vorsichtig mit dem, was Sie sich wünschen, Mr. Trump», sagte die Anwältin. (gru)