Dramatische Folgen für die Weltpolitik Neue Achse mit Moskau – Eiszeit für die EU

ZÜRICH - Der neue Präsident der USA will sich in erster Linie um sein eigenes Land kümmern. Aussenpolitische Themen werden daher wohl auf der Strecke bleiben, wenn Donald Trump das durchzieht, was er angekündigt hatte. Auswirkungen wird die neue US-Politik unter anderem auf die Nato, den Krieg in Syrien, aber auch auf die Beziehungen zu Europa haben. Florian Foos, der an der Universität Zürich ein Seminar zu den US-Wahlen leitet, nennt die wichtigsten Auslandthemen und wie Donald Trump sie anpacken wird.