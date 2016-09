Clintons hat ein schickes Kampagnenflugzeug :  Hill Force One hebt ab

Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton hat ein neues Flugzeug: Eine 14 Jahre alte Boeing 737 dient seit gestern als ihr neues Wahlkampfvehikel. Die amerikanische Maschine, die früher unter anderem für AirBerlin flog, wurde dabei den spezifischen Bedürfnissen der Politikerin angepasst.

Es gibt vier getrennte Bereiche im Flugzeug: Der erste für Clinton und ihre Angestellten, ein weiterer für zusätzliche Hilfen, ein dritter für Mitarbeiter des Secret Service und schliesslich ein vierter Bereich mit etwa 42 Sitzen für die Presse.

Von aussen erscheint die Hill Force One in leuchtendem weiss und türkis, der Kampagnenslogan «Stronger Together» und ihre Website «hillaryclinton.com» prangen an den seitlichen Aussenwänden. Auf dem Seitenruder so wie auf den Winglets der Maschine flammt das prominente Logo der Kampagne auf.

Clinton hat sich bisher von der üblichen Kampagnenpraktik mit der Presse in so einem grossen Flugzeug zu fliegen, ferngehalten, doch scheint nun enthusiastisch gegenüber der neuen Einrichtung zu sein. Wie abcNews schreibt, begrüsst sie die mitreisenden Reporter aufgeregt: «Hi guys, welcome to our big plane! It's so exciting!».

Ebenfalls an Bord der Hill Force One befindet sich Clintons Ehemann Bill, aktueller Vizepräsident Joe Biden, der Anwärter für die Vizepräsidentschaft Tim Kaine und seine Frau sowie Clintons ehemaliger Gegenstreiter Bernie Sanders. Die Präsidentschaftskandidatin und ihre Gäste werden in den nächsten Tagen zahlreiche Kampagnenevents bestreiten. (cv)