BLICK-Strassenumfrage in New York «Ich habe Angst um unser Land!»

NEW YORK - Trump oder Clinton: Beide Kandidaten für die US-Präsidentschaft haben einen engen Bezug zum Big Apple. Der Milliardär stammt aus Queens, Hillary war Senatorin des Bundesstaats. BLICK fragte in den Strassen von New York nach der Gefühlslage der Menschen vor der Schicksalswahl. Das Fazit: Es herrscht Angst in der Weltmetropole.