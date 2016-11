Melania Trump im Porträit: Hier in Slowenien wuchs die First Lady auf

Im Wahlkampf blieb Melania Trump (46) im Hintergrund. Jetzt sind alle Augen auf sie gerichtet. Die Welt weiss nur wenig über die neue First Lady der USA. So viel ist bekannt: Das Ex-Model wuchs in Slowenien auf. Kindheit und Jugend verbrachte sie im Dorf Sevnica in der Nähe der kroatischen Grenze. Mit 17 Jahren verliess die schöne Melania die 5000-Einwohner-Gemeinde und startete erfolgreich eine internationale Modelkarriere.

BLICK begab sich in ihrer Heimat auf Spurensuche. Fast alle sind stolz und glücklich, dass eines ihrer Mädchen es bis ins Weisse Haus geschafft hat. Hier war man zuvor, wenn überhaupt, nur lokal berühmt – für Rotwein und Salami. Jetzt hat Sevnica ein neues Aushängeschild.

«Hoffentlich vergisst sie ihre Wurzeln nicht»

Einer, der viel über die neue First Lady weiss, ist Aloyz Zavrshik (63). Der Slowene lebte im selben Wohnblock wie früher Melania und ihre Familie. «Sie war ein ganz normales Mädchen, das mit den anderen Kindern spielte», sagt er. Er erinnert sich genau an ihre Entschlossenheit: «Wenn sie sich für etwas entschied, zog sie es durch.» Für Zavrshik ist klar: «Deshalb hat sie so viel Erfolg. Sie arbeitete hart an ihrer Karriere als Model.» Als stolzer Nachbar wünsche er ihr nur das Beste.

Ebenso wie die Jungen im Dorf. Die beiden Kellnerinnen Marjeta Rak (25) und Suzi Mirt (22) sehen Melania als Einheimische: «Klar ist sie aus Sevnica. Sie ist so hübsch wie alle Frauen von hier.» Auch die zwei Freundinnen Tia-Marie Pozun (15) und Sasa Jures (15) sind begeistert: «Melania zeigt Slowenien von der besten Seite. Sie ist eine starke, selbstbewusste Frau.» Nur etwas macht ihnen Sorgen: «Hoffentlich vergisst sie ihre Wurzeln nicht. Bis jetzt hat sie ja nie über uns gesprochen.»

Einwohner hoffen auf Touristenboom

Viele Einheimische hoffen nach den US-Wahlen auf einen Aufschwung. Das verschlafene Nest ist alles andere als eine Touristenhochburg. «Wir könnten etwas Abwechslung gebrauchen», sagt Uros Drnjac (35). «Unser Dorf war bis heute kaum bekannt. Das Medieninteresse ist ungewohnt, aber gut für uns.» Genau wie er denkt auch Remar Zdravko (50), der den örtlichen Infoschalter für Besucher leitet und nur wenig Arbeit hat: «Eigentlich haben wir viel zu bieten. Tolle Natur, feines Essen und natürlich die schönsten Frauen.»