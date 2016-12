Usbekistan Präsidentenwahl im autoritär regierten Usbekistan

Taschkent – Das autoritär regierte Usbekistan in Zentralasien hat am Sonntag einen neuen Präsidenten gewählt. Als klarer Favorit galt Regierungschef Schawkat Mirsijajew, der sich bei der Stimmabgabe in der Hauptstadt Taschkent zuversichtlich zeigte.