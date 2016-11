USA Zwei Polizisten im US-Bundesstaat Iowa «aus dem Hinterhalt» getötet

Des Moines – Im US-Bundesstaat Iowa sind zwei Polizisten auf Patrouille «aus dem Hinterhalt» getötet worden. Die beiden Männer seien in der Nacht zum Mittwoch in Des Moines in ihrem Auto angegriffen worden, teilte die Polizei mit.