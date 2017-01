USA Vizepräsident Bidens Ratschlag an Trump: «Werd' erwachsen, Donald»

Washington – Der scheidende US-Vizepräsident Joe Biden hat Donald Trump empfohlen, ein besonneneres Verhalten an den Tag zu legen. «Werd' erwachsen, Donald», sagte Biden in einem Interview des Senders PBS, von dem am Donnerstag zunächst Auszüge veröffentlicht wurden.