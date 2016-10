USA US-Hospital setzt mittellose Patientin auf Strasse aus

Los Angeles – Ein Spital in den USA muss 450'000 Dollar zahlen, weil es eine zahlungsunfähige Patientin in hilflosem Zustand auf der Strasse ausgesetzt hatte. Auf diese Summe verständigten sich das Spital und die Stadt Los Angeles, die in dem Fall als Klägerin aufgetreten war.