USA - UNO US-Botschafterin Power: Zum Abschied frustriert von UNO

New York – US-Botschafterin Samantha Power hat sich zu ihrem Abschied von den Vereinten Nationen frustriert über die mangelnde Effizienz der Organisation geäussert. «Das UNO-System ist fehlerhaft», sagte Power am Freitag in New York.