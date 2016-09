USA und Russland einig :  Waffenruhe in Syrien ab Sonntag

Die USA und Russland haben sich nach den Worten von US-Aussenminister John Kerry am Freitag auf einen Plan für eine Waffenruhe in Syrien verständigt. Die Waffenruhe solle am Sonntag beginnen, sagte Kerry in Genf an der Seite seines russischen Kollegen Sergej Lawrow.

Sollten die Waffen eine Woche lang schweigen, würden die USA mit dem russischen Militär kooperieren, kündigte Kerry in Genf an der Seite seines russischen Kollegen Sergej Lawrow nach dem zweiten Syrien-Gespräch zwischen den beiden Chefdiplomaten binnen weniger Tage an. Zugleich zeigte sich der US-Aussenminister zuversichtlich, dass der Plan für die Waffenruhe zu Gesprächen führen könne, die den «Konflikt beenden».



Kerry und Lawrow hatten ihre Beratungen über einen Ausweg aus dem syrischen Bürgerkrieg am Freitag fortgesetzt, nachdem Beratungen am Rande des G20-Gipfels in China am Montag ohne greifbares Ergebnis geblieben waren. Bei den Verhandlungen ging es um eine Waffenruhe, die humanitäre Hilfe für die syrische Bevölkerung sowie die Wiederaufnahme von Friedensgesprächen.



Russland ist ein enger Verbündeter des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad, die USA unterstützen hingegen verschiedene bewaffnete Gruppen von Assad-Gegnern.(SDA)