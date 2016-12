USA Trump reagiert nicht direkt auf neue US-Sanktionen gegen Russland

West Palm Beach – Der designierte US-Präsident Donald Trump hat in einer Stellungnahme nach den neuen US-Sanktionen gegen Russland auf deren Bewertung verzichtet. Er kündigte stattdessen ein Treffen mit Vertretern der US-Geheimdienste in der kommenden Woche an.