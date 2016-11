USA Schüsse bei Anti-Trump-Demo in US-Westküstenstadt Portland

Milwaukee/Washington – Nach der Wahl des neuen US-Präsidenten Donald Trump sind am Freitagabend erneut Gegner des Milliardärs in den USA auf die Strassen gegangen. Bei einer Anti-Trump-Demonstration in Portland wurde in der Nacht zum Samstag eine Person angeschossen.