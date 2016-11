USA Polizist stirbt nach Schusswechsel in der New Yorker Bronx

New York – Bei einem Schusswechsel in der New Yorker Bronx ist ein Polizist getötet worden. Ein weiterer sei ins Spital gebracht worden und in stabilem Zustand, teilte die New Yorker Polizei in der Nacht zum Samstag mit. Auch der 35-jährige Schütze starb beim Schusswechsel.