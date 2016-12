USA greifen Russland im Uno-Sicherheitsrat an :  «Schämt euch!»

In Aleppo haben die syrischen Truppen heute Morgen die Kämpfe wieder aufgenommen. Assad will auch die letzten Rebellen in der Stadt in die Knie zwingen. Es standen 33 Busse bereit, um Menschen zu evakuieren.

Die USA machen Syrien und seine Verbündeten Russland und Iran für einen «kompletten Kollaps der Menschlichkeit» in Aleppo verantwortlich. Die drei Länder stünden hinter «der Eroberung und dem Blutbad in Aleppo» und seien für die in der Stadt verübten Gräueltaten verantwortlich, sagte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Samantha Power, im Uno-Sicherheitsrat.

Emotionaler Appell

In einem emotionalen Appell fragte Power: «Schämen Sie sich nicht? Sind Sie unfähig, so etwas zu empfinden? Geht Ihnen die Hinrichtung eines Kindes nicht unter die Haut? Gibt es nichts, über das Sie nicht lügen würden?»

Der russische UN-Botschafter Witali Tschurkin erwiderte spöttisch, Power agiere, als sei sie Mutter Teresa. Sie solle sich klarmachen, welches Land sie vertrete und nochmal überlegen, ob sie wirklich aus einer moralischen Überlegenheit sprechen könne. «Am Ende wird Gott darüber richten, wer wirklich die Schuld trägt», so Tschurkin. (gf)